4 июля, 00:43

В Малайзии отменили обязательную смертную казнь за некоторые преступления

Такое наказание теперь не будут назначать за 12 видов преступлений, включая покушение на главу государства, терроризм, наркотрафик и предумышленное убийство

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Закон, отменяющий обязательную смертную казнь за некоторые преступления, включая наркотрафик, убийство, госизмену и терроризм, вступил во вторник в силу в Малайзии. Об этом сообщила газета "Стар".

В Малайзии ранее существовала обязательная смертная казнь за 33 преступления. Принятый весной и вступивший 4 июля в силу закон отменяет обязательную смертную казнь за 12 преступлений, включая покушение на главу государства, терроризм, наркотрафик и предумышленное убийство. В то же время полностью смертная казнь была отменена в качестве наказания для семи видов преступлений, включая покушение на убийство, похищение и торговлю оружием.

В рамках нового законодательства решение о применении смертной казни по соответствующим статьям будет приниматься по усмотрению суда. Срок максимального заключения в рамках обновленного законодательства был сокращен с 40 до 30 лет. В то же время в рамках новой правовой базы человек, приговоренный к тюремному сроку по статье, допускающей применение смертной казни, в качестве наказания также будет получать не менее 12 ударов кнутом. 

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Малайзия
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