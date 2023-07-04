В Национальной технологической олимпиаде появятся пять новых профилей

Их посвятят технологиям компьютерного зрения, цифровым месторождениям и гидрометеорологии, квантовому инжинирингу и инфохимии

ТАСС, 4 июля. Новые профили откроются в 2023/2024 учебном году для участников Национальной технологической олимпиады (НТО), входящей в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Они будут посвящены технологиям компьютерного зрения, цифровым месторождениям и гидрометеорологии, квантовому инжинирингу и инфохимии, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Экспертно-методический совет НТО подвел итоги конкурса новых направлений для учащихся 8 11-х классов и назвал победителей конкурса лидеров соревновательных сфер в треке "НТО Junior" для 5-7-х классов. <...> В основном треке НТО для учащихся 8 11-х классов в сезоне 2023/2024 учебного года будет открыто пять новых технологических профилей: "Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы" - вуз-организатор НИУ ВШЭ - Нижний Новгород; "Цифровое месторождение" - вуз-организатор Новосибирский государственный университет (НГУ); "Цифровая гидрометеорология" - вуз-организатор Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ); "Квантовый инжиниринг" - вуз-организатор НИЯУ МИФИ; "Инфохимия" - вуз-организатор Университет ИТМО", - говорится в сообщении.

Финалисты профиля "Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы" разработают сервис, генерирующий индивидуальные туристические маршруты в Нижнем Новгороде и Нижегородской области по фотографиям, отобранным пользователем. Участники профиля "Цифровое месторождение" разработают сервис по контролю безопасности работ на карьере и оперативному оповещению об опасных ситуациях, который поможет определять опасное сближение транспортных средств или повышение сейсмической активности, выделять и закрывать опасные зоны. Школьники посетят карьер Борок в Новосибирске, изучат технологический цикл работ и проведут тестовую установку разработанных датчиков на реальные объекты.

Командам финалистов олимпиады по направлению "Цифровая гидрометеорология" предстоит разработать геоинформационную модель, визуализировать на карте и прогнозировать параметры ветра, территорию водосброса реки, распространение тумана и многие другие природные факторы, важные для самых разных отраслей: от авиации до природоохраны. Учащиеся, выбравшие новый профиль "Квантовый инжиниринг", создадут квантооптическое устройство - интерферометр. Такие устройства позволяют измерять магнитные поля с большой точностью и используются как базовые элементы квантовых вычислений.

Финалисты профиля "Инфохимия" будут разрабатывать искусственную нейронную сеть, способную определять концентрацию спирта в водном растворе по форме пузырьков воздуха, которые образуются в жидкости под воздействием ультразвука. Такой алгоритм позволит в реальном времени измерять состав и концентрацию сырья на различных производствах, например нефтеперерабатывающих заводах.

Баллы для ЕГЭ и стажировки

Всего старшеклассникам в новом сезоне НТО будет доступно 41 технологическое направление, большинство победителей, как и в прежние сезоны, получат 100 баллов ЕГЭ, которые принимает более 100 вузов России. На ряде профилей лучшие участники могут получить приглашения на стажировки с перспективой трудоустройства в ведущие технологические компании. Новые профили НТО, как и уже существующие, пройдут в командном инженерном формате, а решение задач даст возможность пройти реальную технологическую практику; на отдельных направлениях финалистам предложат провести тестирование своих разработок в условиях производств.

В треке "НТО Junior" для 5-7-х классов участников ждут шесть технологических сфер: "Технологии и виртуальная реальность", "Технологии и компьютерные игры", "Технологии и космос", "Технологии и роботы", "Технологии и среда обитания", "Технологии и искусственный интеллект". Важным нововведением станут дополнительные баллы на отборочном этапе НТО для 8 11-х классов, которые смогут получить финалисты "НТО Junior - 2022", перешедшие в 8-й класс. Те финалисты, призеры и победители прошлого сезона, которые пока остаются в юниорской возрастной категории, получат дополнительные баллы на отборочном этапе "НТО Junior - 2023" - от 5 до 10 баллов в зависимости от достижения. Система будет работать для всех сфер.

В 2022/2023 учебном году заявки на участие в Национальной технологической олимпиаде подали более 130 тысяч школьников и студентов из всех регионов России, победителями и призерами стали 776 учащихся 5 7-х классов, 374 учащихся 8 11-х классов, 101 студент вузов и колледжей. Общий охват НТО за восемь лет превысил полмиллиона участников. Регистрация школьников и студентов на девятый сезон НТО стартует в августе 2023 года, идет прием предварительных заявок на участие.