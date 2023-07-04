Выбросы пепла из вулканов Курил и Камчатки могут достичь 10 км

Согласно прогнозам ученых, это может нарушить авиасообщение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют опасные для авиасообщения выбросы пепла вулканами Эбеко на Курилах (Сахалинская область) и Шивелуч на Камчатке на высоту до 10 км, сообщили журналистам в институте.

"Прогнозируемые выбросы пепла вулканами Эбеко и Шивелуч на высоты от 6 до 10 км могут повлиять на сообщение по местным авиалиниям в Сахалинской области и Камчатском крае", - рассказали в институте.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир Большой Курильской гряды (северная группа Курильских островов). Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан извергался в 2012 году, а затем после длительного затишья вновь активизировался с середины ноября 2016 года.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение Шивелуча произошло в апреле. В камчатском поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см, пеплопады прошли также в поселении Майское и в Козыревске. Облако пепла распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана.