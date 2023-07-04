В Таиланде с начала года в ДТП погибли 17 россиян

Еще 866 пострадали

БАНГКОК, 4 июля. /ТАСС/. Число жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Таиланде с начала года возросло до 7 540 человек, более 400 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Об этом во вторник информировал Таиландский центр данных о дорожно-транспортных происшествиях.

Жертвами ДТП в том числе стали 17 граждан России, еще 866 пострадали. Подавляющее число инцидентов произошли в курортной провинции Пхукет. По этому показателю россияне уступают лишь гражданам Мьянмы.

В течение недели с 25 июня по 1 июля в Таиланде в ДТП погибли 240 человек, в том числе 12 иностранных граждан. Около 16 тыс. пострадали. Мотоциклы продолжают оставаться самым опасным средством передвижения, поскольку 77% инцидентов с летальными исходами пришлось именно на этот вид транспорта.

В прошлом году жертвами дорожных инцидентов в королевстве стали 14,7 тыс. человек, в 2021 - 16,5 тыс., в 2020 - около 18 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, высокий уровень смертности на дорогах обходится стране ежегодно потерей около 6% ВВП. Среди наиболее частых причин аварий - превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и пренебрежение правилами дорожного движения.