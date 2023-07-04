ДВФУ открыл центр подготовки по русскому языку для студентов-медиков в Китае

Обучение будет проходить на базе медицинского колледжа провинции Хэйлунцзян в Харбине

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыл центр подготовки по русскому языку для студентов медицинских направлений в Китае на базе медицинского колледжа провинции Хэйлунцзян в Харбине. После окончания обучения лучшие студенты колледжа смогут поступить на медицинские программы в российском вузе, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Восточный вектор" - одно из приоритетных направлений ДВФУ. Открытие Школы подготовки русского языка на базе специализированного образовательного учреждения Китая позволяет усилить связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Университет системно подходит к вопросу подготовки абитуриентов, выпускники языковых программ в Китае получают возможность лучше узнать русскую культуру и менталитет жителей нашей страны. В дальнейшем выпускники курсов смогут продолжить обучение в Школе медицины ДВФУ, а когда вернутся на родину - продолжат заниматься научными проектами в области медицины в Китае, где отмечается большой спрос на квалифицированные кадры", - отметил ректор ДВФУ Борис Коробец, слова которого приводятся в сообщении.

Сейчас в государственном медицинском колледже провинции Хэйлунцзян по программам медицинского профиля обучаются 3,5 тыс. студентов. После завершения Школы подготовки русского языка ДВФУ выпускники смогут пройти конкурсный отбор и продолжить обучение в Дальневосточном федеральном университете, поступив на первый курс специалитета по направлениям "Лечебное дело", "Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", "Стоматология".

Дальневосточный федеральный университет уже более 30 лет выступает в роли крупнейшего центра преподавания и продвижения русского языка в Китае. Среди партнеров университета порядка 50 государственных и частных учебных заведений, научных институтов, правительственных организаций и фондов КНР. При поддержке ДВФУ были открыты центры и кабинеты русского языка и культуры в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньдун, Цзянсу, Внутренняя Монголия, Хэбэй. В совокупности по всему Китаю действуют 13 школ, для которых Дальневосточный федеральный университет разработал учебные программы по изучению русского языка.