4 июля, 03:19

В Шанхае объявили желтый уровень опасности из-за сильной жары

Температура воздуха в городе достигла 35 градусов по Цельсию, а местами и превысила эту отметку

ШАНХАЙ, 4 июля. /ТАСС/. Метеорологическая служба Шанхая объявила во вторник желтый уровень опасности из-за установившейся в мегаполисе сильной жары. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте ведомства.

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К настоящему моменту температура воздуха в городе достигла 35 градусов по Цельсию, а местами и превысила эту отметку. В отдельных частях мегаполиса, в частности, в районах Пудун и Миньхан объявлен предпоследний перед наивысшим красным оранжевый уровень опасности. В течение дня, как ожидается, температура воздуха прогреется там минимум до 37 градусов по Цельсию в тени.

Власти просят жителей сократить время пребывания на улице и принять необходимые меры предосторожности. Работодателей призывают учитывать высокую температуру воздуха при организации рабочего процесса.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета. 

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Китай
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