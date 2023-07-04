В Шанхае объявили желтый уровень опасности из-за сильной жары

Температура воздуха в городе достигла 35 градусов по Цельсию, а местами и превысила эту отметку

ШАНХАЙ, 4 июля. /ТАСС/. Метеорологическая служба Шанхая объявила во вторник желтый уровень опасности из-за установившейся в мегаполисе сильной жары. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте ведомства.

К настоящему моменту температура воздуха в городе достигла 35 градусов по Цельсию, а местами и превысила эту отметку. В отдельных частях мегаполиса, в частности, в районах Пудун и Миньхан объявлен предпоследний перед наивысшим красным оранжевый уровень опасности. В течение дня, как ожидается, температура воздуха прогреется там минимум до 37 градусов по Цельсию в тени.

Власти просят жителей сократить время пребывания на улице и принять необходимые меры предосторожности. Работодателей призывают учитывать высокую температуру воздуха при организации рабочего процесса.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.