В некоторых регионах России прогнозируют высокую ультрафиолетовую активность

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, список лидеров по ультрафиолетовому индексу возглавили Сочи и Дагестан

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов не рекомендуется в ближайшие дни выходить на улицу в полуденные часы из-за высокого ультрафиолетового индекса, проживающим в Черноземье, Оренбургской и Самарской областях следует носить головные уборы и пережидать полдень в тени, отметил он. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах все очень серьезно с ультрафиолетовым индексом в ближайшие дни - 8-9 единиц (из 12 возможных). Здесь нужна предельная аккуратность, в полуденные часы следует оставаться в помещении. В Абхазии, Сочи и Дагестане он периодически будет достигать даже 10 единиц", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Воронежской, Липецкой, Курской, Оренбургской, Самарской областях ультрафиолетовый индекс будет достигать 6 единиц. "Это высокий индекс. Рекомендации такие: оставаться в полуденные часы в тени, носить одежду с длинным рукавом, шляпы, использовать солнцезащитный крем", - сказал метеоролог.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.

При значениях индекса от трех до семи единиц специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы в помещении.