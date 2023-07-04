4 июля, 03:01

В Москве ожидаются переменная облачность и до 27 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается 25-27 градусов тепла, в ночь на среду - до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов. 

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