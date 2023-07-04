Лепс передал миллион рублей бойцу СВО за уничтожение танка Leopard

В своем Telegram-канале артист написал, что "ответил за свои слова"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Певец Григорий Лепс передал бойцу из зоны специальной операции на Украине 1 миллион рублей за уничтожение танка Leopard. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео с благодарностью от военнослужащего.

"Я ответил за свои слова", - подписал артист выложенный им видеоролик.

На размещенном исполнителем видео военнослужащий с позывным Веном и подтверждает получение денег.

Первые аналогичные награды были вручены в конце июня во время выступления агитбригады "Русского радио" с концертом в одном из госпиталей Санкт-Петербурга.

Ранее в июне на Питерском международном экономическом форуме продюсер основатель группы "Земляне" Владимир Киселев выступил с инициативой награждать бойцов, подбивших в зоне СВО бронетехнику западного производства, идею поддержали и другие музыканты, в том числе Лепс.