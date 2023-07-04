Казахстан запустил чартерное авиасообщение с Бахрейном

Рейсы из Алма-Аты в Манаму отправляются каждую среду

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Scat запустила туристические рейсы из Алма-Аты в столицу Бахрейна. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов с 28 июня текущего года запущены туристические чартерные рейсы между Казахстаном и Бахрейном по маршруту Алматы - Манама", - говорится в сообщении.

Рейсы выполняются с частотой один раз в неделю по средам авиакомпанией Scat на воздушных суднах типа Boeing-737.

В ведомстве отметили, что открытие этого международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию культурных, деловых, инвестиционных и туристических отношений между Казахстаном и Бахрейном.