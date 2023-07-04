Синоптики рассказали, какая погода ожидается на юге России и Северном Кавказе

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алины Котилевской, жара в некоторых регионах превысит климатическую норму на 4-5 градусов

ТАСС, 4 июля. Солнечная и сухая погода будет преобладать на юге России на этой неделе, и только в горах регионов Северного Кавказа время от времени могут идти локальные грозовые дожди. При этом жара будет постепенно нарастать, и в некоторых регионах превысит климатическую норму на 4-5 градусов, сообщила ТАСС во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Основным игроком на синоптических картах для южного региона на этой неделе станет антициклон, который будет усиливать свои позиции, расширяясь от низовьев Волги до центра европейской России. Это означает, что на юге будет повсеместно солнечно, температура воздуха будет нарастать. В республиках Северного Кавказа не исключены локальные кратковременные дожди во вторник и в среду", - сказала она.

По температурным показателям первая половина недели будет в пределах климатической нормы. И только к выходным на Ставрополье, в Ростовской и Астраханской областях она превысит ее на 4-5 градусов. Но для июля на юге России это не является аномалией, уточнила собеседница агентства.

В частности, в Севастополе к концу недели воздух прогреется до 30-32 градусов, в Краснодаре - до 34-36 градусов. В Сочи будет на пару градусов прохладней, к середине недели столбики термометров поднимутся до 29-30 градусов. В Ставрополе к середине недели - до 34 градусов.

"Температура морской воды на этой неделе в Феодосии - 16-17 градусов, в Ялте - 21 градус, в районе Анапы - 22 градуса, в Алуште - 23 градуса, в Туапсе - 25 градусов. В реке Дон в районе Ростова-на-Дону - до 23 градусов, в Волге в районе Астрахани - 26 градусов и в районе Волгограда - 22 градуса", - рассказала Котилевская.

Она также добавила, что к выходным на юге России увеличится вероятность кратковременных грозовых дождей, причем практически повсеместно.