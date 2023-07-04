4 июля, 04:32

В Белгородской области размещенным в ПВР жителям Шебекина предложат вернуться в свои дома

© ТАСС/ Ruptly

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, это касается только тех, у кого жилье не повреждено и не разрушено в результате обстрелов

БЕЛГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Жителям Шебекина, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области, будут предлагать возвращаться в свои дома, если они не повреждены в результате обстрелов. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Начиная с сегодняшнего дня будем предлагать жителям Шебекина, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", - написал он.

Губернатор напомнил, что квартплата до 1 августа начисляться не будет, к этому времени власти планируют восстановить тепловой контур разрушенного в Шебекине жилья. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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