4 июля, 04:35,
обновлено 4 июля, 04:49

Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Они действуют до 08:00 4 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Внуково с 05:10 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

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"По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием\выпуск воздушных судов с 05:10 мск. <...> Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 07:35 мск", - говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что ограничения по приему и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00 мск. При этом другие аэропорты столицы работают в штатном режиме.

На текущий момент перенаправлено шесть рейсов: три рейса авиакомпании "Победа" - в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai - в Домодедово, добавили в пресс-службе Внуково. 

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© Информационное агентство ТАСС
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