На нескольких улицах Москвы в ночь на 9 июля перекроют движение из-за ночного забега

Также с полуночи 8 июля до окончания забега на участках перекрытия нельзя будет парковаться

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Движение на нескольких улицах в районе Хамовников перекроют в ночь на 9 июля из-за проведения ночного забега. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Так, с 21:30 до 23:00 перекроют участок Аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. С 22:00 8 июля до 00:40 9 июля будет закрыта Лужнецкая набережная от Аллеи Славы до Фрунзенской набережной. Также с 22:00 8 июля до 00:15 9 июля ограничат движение на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до Крымского моста", - говорится в сообщении.

Кроме того, с полуночи 8 июля до окончания забега на участках перекрытия нельзя будет парковаться.