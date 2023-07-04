Оператор обращения с отходами в Красноярске отказался оспаривать результаты конкурса

Истцу из федерального бюджета будут возвращены 4 200 рублей государственной пошлины

КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. "Красноярская рециклинговая компания" (КРК), оспаривавшая результаты конкурса по определению оператора с твердыми коммунальными отходами в Красноярской правобережной технологической зоне, отказалась от своих требований к министерству экологии и рационального природопользования региона. Это следует из резолютивной части решения, опубликованной в картотеке Арбитражного суда Красноярского края.

"Арбитражный суд Красноярского края определил: принять отказ от заявленных требований [истца]. Прекратить производство по делу. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Красноярская рециклинговая компания" из федерального бюджета 4 200 рублей государственной пошлины", - говорится в резолютивной части определения суда.

Летом 2022 года в Красноярске был проведен конкурс по определению оператора ТКО. В нем приняло участие четыре компании - "Красноярская рециклинговая компания", "Ликсо", "Рециклинговая компания" и "Вторичные ресурсы Красноярск". У трех участников комиссией выявлены несоответствия требованиям конкурсной документации. Победителем стала "Рециклинговая компания". В январе 2023 года КРК подала иск в Арбитражный суд региона с требованием признать результаты конкурса недействительными. В исках компания указывала, что она была не допущена ко второму участию отбора и подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу, обязало министерство назначить новые даты проведения первого и второго этапов конкурсного отбора. Истец утверждал, что конкурсная комиссия, вместо этого прекратила проведение первоначального конкурсного отбора и объявила новый отбор с новыми требованиями к кандидатам. Это решение, как и результаты отбора, компания и оспаривала.

По данным суда, это определение может быть обжаловано в течение месяца.