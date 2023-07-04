Число заразившихся норовирусом в лагере "Белые горы" в Приамурье выросло до 115

Причиной групповой заболеваемости стал персонал пищеблока, в биологическом материале которого был обнаружен возбудитель норовируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июля. /ТАСС/. Количество человек, которые заразились норовирусом в детском лагере "Белые горы" с 28 по 29 июня в Приамурье, возросло до 115, из них 110 детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Амурской области .

"Общее количество пострадавших в лагере (с 28 июня по 1 июля) - 115 человек, из них 110 детей, 2 взрослых (вожатые) и 3 носителя вируса", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что количество заразившихся достигло почти 90.

На 10:00 (04:00 мск) 4 июля на лечении в стационарах области остается четыре пострадавших (трое детей и один вожатый) из 21, поступивших ранее. Остальные дети выписаны и находятся дома под наблюдением врачей.

Причиной групповой заболеваемости стал персонал пищеблока, в биологическом материале которого был обнаружен возбудитель норовируса. Также вирус нашли в суточных пробах готовых блюд и в материале от пострадавших детей.

С 29 июня региональный Роспотребнадзор временно приостанавливал работу лагеря. Уже 3 июля Бурейский районный суд принял решение признать виновным лагерь "Белые горы" в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 60 суток. При этом эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.