Детей из белгородского приграничья будут отправлять на отдых в Евпаторию

Новый учебный год для школьников Белгородской области, проживающих в приграничных населенных пунктах, начнется в дистанционном формате

БЕЛГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Детей, проживающих в населенных пунктах Белгородской области, расположенных на расстоянии до 20 км от государственной границы, будут отправлять на отдых в лагерь "Бригантина" в Евпатории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Приняли решение, что в нашем лагере в Евпатории "Бригантина "Белогорье", начиная со следующей смены и до 1 июня 2024 года, будут отдыхать дети из приграничной 20-километровой зоны, то есть расстояние от границы - 20 км", - написал он.

Губернатор напомнил, что новый учебный год для школьников Белгородской области, проживающих в приграничных населенных пунктах, начнется в дистанционном формате. "Хочется помочь этим детям, хоть ненадолго, на 3 недели, вспомнить, что такое глаза учителя вживую, что такое учебные классы, но и, конечно, хочется немножко помочь, чтобы они отдохнули", - добавил Гладков.

Санаторий "Бригантина "Белогорье", переданный властями Крыма Белгородской области, расположен в юго-западной части полуострова, в поселке Заозерное, в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя. Комплекс рассчитан на 300 мест. В 2023 году завершился его капремонт, на необходимые работы из регионального бюджета было направлено 2 млрд рублей.