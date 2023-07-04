Участница из Москвы Нина Арзяева победила в конкурсе "Студенческий лидер" ЦФО

Соревнования прошли в городе Орел

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Победителем конкурса "Студенческий лидер Центрального федерального округа", который прошел в городе Орел, стала представительница Москвы Нина Арзяева . Об этом сообщили в пресс-службе проектного офиса "Молодежь Москвы".

"Конкурс "Студенческий лидер Центрального федерального округа" прошел в городе Орел. Восемь лучших представителей Центрального федерального округа состязались за титул победителя конкурса. По итогам конкурса делегат от Москвы одержал победу", - сказали в пресс-службе.

Как подчеркнула руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, конкурс собирает самых сильных и эрудированных представителей студенческого сообщества. Здесь они показывают свои компетенции, а также защищают честь своего региона. "И это очень гордо, что представитель Москвы стал победителем конкурса. Это еще раз доказывает, что Москва притягивает самых заинтересованных студентов", - отметила она.

От Москвы по результатам регионального этапа были два представителя: Нина Арзяева, представитель профсоюзной организации Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Эрик Фаттахов, представитель профсоюзной организации Московского политехнического университета.

"На протяжении трех дней ребята показывали свои знания и умения в девяти конкурсных испытаниях. Среди них: "Правовое ориентирование", "Профтест", "Автопортрет", "Управленческие поединки", "Мастер-класс", "Проектирование", "2 к 1", "Информационная работа" и "Блиц". В результате, представитель московской делегации - Нина Арзяева - стала победителем конкурса "Студенческий лидер Центрального федерального округа". Теперь Нина отправится на Всероссийский этап конкурса, где будет защищать честь не только Москвы, но и всего округа", - добавили в пресс-службе.

"Студенческий лидер" - это ежегодный всероссийский конкурс для представителей студенческого и профсоюзного актива. Студентам предстоит продемонстрировать навыки публичного выступления, знания законодательства в сфере образования и проектной деятельности и другие компетенции. Конкурс помогает готовить высокопрофессиональных лидеров, способных грамотно представлять интересы студенчества не только в университетах, но и в органах власти.