Маск провел тренировку с бойцами смешанных единоборств и джиу-джитсу

Бизнесмен считает, что ему необходимо "тренироваться гораздо больше"

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Илон Маск провел тренировку с канадским бойцом смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером, тренером по джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джоном Данахером, а также обладателем черного пояса по джиу-джитсу и блогером Лексом Фридманом. Об этом Фридман сообщил в Twitter в понедельник.

"Вчера вечером провел отличную тренировку с Илоном Маском, Жоржем Сен-Пьером и Джоном Данахером. Все прошло просто эпично!" - написал он.

Маск отреагировал на твит Фридмана. "Очень здорово! Вывод очевиден - мне нужно тренироваться гораздо больше", - отметил бизнесмен.

22 июня руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение - конкурент Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.