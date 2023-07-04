В ДНР сообщили об эвакуации из Артемовска около 4,5 тыс. человек с начала конфликта

В местных ПВР находятся 200 человек, остальные распределены по другим городам региона, а также за его пределами

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Экстренные службы эвакуировали из Артемовска (украинское название - Бахмут) и окрестностей в пункты временного размещения (ПВР) Донецкой Народной Республики (ДНР) в общей сложности порядка 4,5 тыс. жителей. Об этом ТАСС сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов.

"Порядка 4,5 тыс. беженцев из Артемовска были эвакуированы", - сказал он.

Шатов уточнил, что в местных ПВР находятся 200 человек, остальные распределены по другим городам региона, а также за его пределами. Шатов подчеркнул, что для людей созданы необходимые бытовые условия, организованы питание и медицинская помощь.

Мэр уточнил, что Шахтерск является своего рода распределительным центром, куда привозили беженцев из освобожденных Соледара, Артемовска и ближайших населенных пунктов. После оказания первой помощи людей распределяли в другие ПВР, организованные в Торезе, Харцызске, Снежном и других городах региона.

Город Артемовск - административный центр Артемовского района ДНР. Он расположен на Донецком кряже (возвышенности) Восточно-Европейской равнины на реке Бахмут. Находится в 89 км к северо-востоку от Донецка и примерно в 8 км от Соледара (Артемовский район ДНР). 21 мая 2023 года Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении города от украинских войск.