На Коровинском шоссе в Москве расширят площадь зданий АЗС

Площадь существующих строений может увеличиться до почти 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Автозаправочный комплекс в Западном Дегунине расширят до почти 1 тыс. кв. м. Об этом сообщила во вторник председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Площадь существующих строений АЗС может увеличиться с 650 до почти 1 тыс. кв. м, а их высота может составить 20 м. Помимо АЗС и автомойки, здесь может появиться автосервис", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба.

Земельный участок площадью около 0,26 га расположен по адресу: Коровинское шоссе, вл. 37 Б (Северный административный округ).