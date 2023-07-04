4 июля, 06:51

СЖР и СПЧ выясняют подробности нападения на журналистку в Чечне

Михаил Метцель/ ТАСС
Председатель СЖР Владимир Соловьев
© Михаил Метцель/ ТАСС

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев также выразил надежду, что виновные в нападении будут наказаны

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выясняют подробности нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщил ТАСС председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Союз журналистов в курсе произошедшего с журналисткой "Новой газеты" в Чеченской республике. Подробности ситуации сейчас также выясняют и наши коллеги в Совете по правам человека", - сказал он.

Соловьев также выразил надежду, что виновные в нападении будут наказаны.

"Нападение на журналиста - неприемлемо, мы надеемся что правоохранительные органы предпримут все необходимые усилия для наказания виновных", - добавил он.

Ранее Telegram-каналах появилась информация о том, что в Чечне было совершено нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. 

Теги:
РоссияЧечняСоловьев, Владимир Геннадиевич
© Информационное агентство ТАСС
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