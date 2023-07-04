Клишас поддержал предложение о досудебной блокировке видео с насилием над животными

Такое предложение ранее поступило от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддерживает предложение Лиги безопасного интернета по досудебной блокировке распространяемых в интернете видеороликов с насилием над животными.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что организация обратилась в Минцифры, Госдуму и Совет Федерации из-за распространения в сети видео с насилием над животными с предложением ввести досудебную блокировку такой информации и установить уполномоченный орган власти, ответственный за мониторинг такого контента.

"Я поддерживаю предложение по досудебной блокировке видео с насилием над животными в интернете. Распространение такого контента недопустимо, а сами случаи насилия имеют признаки уголовных преступлений и эти факты не должны оставаться без внимания", - сказал Клишас ТАСС во вторник.

В конце апреля на одном из заседаний комитета, где обсуждалась подготовка к докладу генерального прокурора Совфеду, сенатор попросил Генпрокуратуру РФ отреагировать на массовые случаи убийств бездомных животных, участившиеся после разработки Оренбургской думой законопроекта, который разрешает региональным властям усыплять бездомных собак, нападающих на людей. Документом предлагается наделить губернаторов и заксобрания возможностью устанавливать на территориях субъектов РФ порядок обращения с бездомными животными. По словам Клишаса, этот законопроект спровоцировал массовое убийство бездомных животных, когда во дворах начали расстреливать их и разбрасывать яд. Глава комитета СФ попросил ведомство проверить эти факты, потому что "соцсети не всегда размещают достоверные факты".