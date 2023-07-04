4 июля, 07:34

Девелопер передаст Москве школу и детский сад в Нижегородском районе

Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Девелопер "Гранель" заключил с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы школы на 325 мест и детского сада на 150 мест в Нижегородском районе. Об этом сообщила председатель ведомства Анастасия Пятова.

Объекты будут построены по адресу: ул. 1-я Фрезерная, вл. 2/1 (Юго-Восточный административный округ).

"По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города школы на 325 мест и детского сада на 150 мест. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на 2027 год", - уточнила Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Пятова добавила, что договор подписан с ООО "Перспектива" (входит в компанию "Гранель"), которое планирует осуществить строительство жилого комплекса в Нижегородском районе. 

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