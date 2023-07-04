В Москве 1 и 2 июля пресекли более 2 тыс. нарушений пользователями электросамокатов

Основная цель рейда, в частности, заключалась в повышении безопасности лиц, пользующихся для передвижения СИМ, а также профилактике и предупреждении дорожно-транспортного травматизма

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы в ходе профилактического рейда 1 и 2 июля пресекли более 2,1 тыс. нарушений правил дорожного движения пользователями велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом во вторник журналистам сообщили в столичном ГИБДД.

"По итогам мероприятия, прошедшего 1 и 2 июля, автоинспекторами пресечено более 2,1 тыс. нарушений ПДД РФ со стороны лиц, использующих СИМ и велосипеды", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что основная цель рейда заключалась в повышении безопасности лиц, в том числе детей, пользующихся для передвижения СИМ, профилактике и предупреждении дорожно-транспортного травматизма, а также пропаганде соблюдения правил дорожного движения.

За время рейда сотрудники ГИБДД составили 623 материала в отношении пользователей велосипедов, 806 - в отношении лиц, использующих для передвижения СИМ, 744 - в отношении курьеров служб доставки.