Комиссия Минкультуры Украины грозится вызвать полицию в Киево-Печерскую лавру

По информации Союза православных журналистов, верующие не пропустили ее членов к 69-му корпусу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комиссия Министерства культуры Украины, которая пришла на территорию Киево-Печерской лавры для опечатывания корпусов, угрожает обратиться к правоохранительным органам из-за того, что прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) препятствуют действиям членов комиссии. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

По его информации, верующие не пропустили комиссию к 69-му корпусу, так как действия властей незаконны. Представители комиссии переходят к другим корпусам, однако ни в один из них попасть на данный момент не удалось.

В лавру также пришли провокаторы, которые начинают вступать с прихожанами в конфликт. При этом верующие продолжают молитвенные песнопения.

Как заявило министерство культуры в своем Telegram-канале, во вторник планируется опечатать пять корпусов лавры.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд.

Заседания по искам каждой из сторон уже не раз откладывались судом, решения не выносились. Тем не менее украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. Как признал министр культуры Александр Ткаченко, власти действуют в Киево-Печерской лавре без решения суда или принятия закона. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить ряд корпусов лавры до 4 июля. Для опечатки корпусов создана комиссия, а в случае отказа монахов покинуть помещения власти грозятся заменить замки. В УПЦ назвали такие требования самоуправством.