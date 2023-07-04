Москалькова сообщила, что журналистка Милашина с омбудсменом Чечни направилась в Беслан

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что МВД и СК проведут проверку по информации о нападении на журналистку

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Журналистка Елена Милашина направляется в Беслан в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я попросила уполномоченного по правам человека [в Чеченской Республике Мансура Солтаева], чтобы он организовал транспортировку Елены Милашиной в Беслан, она именно туда хотела, чтобы обеспечить ей безопасность и оказать необходимую медицинскую помощь. Сейчас они уже выехали в сторону Беслана, Солтаев будет сопровождать ее до Беслана", - сказала Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что находится на связи с Милашиной и Солтаевым.

Правоохранительные органы проведут проверку. Как сообщила Москалькова, она направила соответствующие обращения в СК и МВД. "Я направила официальное обращение в Следственный комитет, в МВД и в прокуратуру Чеченской Республики, они будут проводить проверку", - сказала она.

Союз журналистов России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выясняют подробности нападения на Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом ранее во вторник сообщил ТАСС председатель СЖР Владимир Соловьев.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что в Чечне было совершено нападение на Милашину и Немова.