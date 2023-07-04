Часть рейсов "Аэроэкспресса" в Шереметьево отменят 8 и 9 июля

Изменения в графике связаны с проведением плановых работ на железнодорожной сети

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Несколько рейсов поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево будут отменены 8 и 9 июля в связи с проведением плановых работ на железнодорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 8 и 9 июля будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево, часть рейсов будут отменены", - говорится в сообщении.

Так, 8 и 9 июля в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:36, 9:36, 11:36, 13:36, 15:06, 18:36, 20:36, 22:06, из Шереметьево - в 6:13, 8:14, 10:14, 12:14, 15:37, 17:14, 19:14, 20:40. Остальные поезда компании в эти дни будут отменены, заключил в "Аэроэкспрессе"

В компании напомнили, что до аэропорта Шереметьево можно добраться с помощью экспресс-автобусов "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы курсируют каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта.

"Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово. В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево, в 2022 - от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово.