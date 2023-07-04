К медицинской тайне предложили допускать только лечащего врача

Авторы инициативы заявили, что законопроект направлен на снижение случаев "злоупотребления правом медицинских организаций получать и использовать сведения, содержащие врачебную тайну пациента"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и его первый заместитель, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли в палату законопроект о праве пациентов запрещать раскрытие и предоставление информации о своем здоровье любым лицам, кроме лечащего врача. Документ опубликован во вторник в думской базе данных.

Нечаев и Даванков в законопроекте предлагают дополнить новым положением закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Поправки предусматривают, что пациент будет вправе запретить без его письменного или электронного согласия раскрывать и предоставлять любую информацию о состоянии своего здоровья любым лицам, кроме лечащего врача. Предполагается, что порядок ограничения и предоставления доступа к информации, которую пациент запретил раскрывать и предоставлять, установит Минздрав РФ.

В пояснительной записке авторы указали, что законопроект разработан для "снижения случаев злоупотребления правом медицинских организаций получать и использовать сведения, содержащие врачебную тайну пациента".

22 июня член фракции Антон Ткачев заявил, что "Новые люди" направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагают информировать граждан обо всех манипуляциях с электронными медицинскими картами через портал "Госуслуги".