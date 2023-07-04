Более 1,5 тыс. автомобилей стоят в пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани

По состоянию на 8:00 мск, ее длина составляет чуть больше 8 км

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась за день с 13 км до 8 км, сообщается на сайте Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"Многокилометровая пробка перед Крымским мостом постепенно уменьшается. По состоянию на 8:00 мск, ее длина составляет чуть больше 8 км. В пробке на утро стоят более 1,5 тыс. личных авто", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вдоль трассы развернуты пункты выдачи бутилированной воды, водителям и пассажирам дают по две бутылки на одного человека. Периодически подвозят новый запас воды. Через каждые 350 м расположены биотуалеты. На протяжении всей пробки дежурят пожарные и медики, спасатели "Кубань-СПАС" оказывают помощь гражданам.

Ранее движение легковых автомобилей было организовано только по одной полосе трассы, ведущей к мосту, туристические автобусы направляют по второй свободной полосе в сопровождении нарядов ДПС.

Пробки на подъездах к мосту образовались в связи с увеличением турпотока при отсутствии авиасообщения с полуостровом, а также досмотровыми мероприятиями, проводящимися с обеих сторон моста после теракта в октябре 2022 года.