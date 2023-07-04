В Парке Горького пройдет турнир по настольному теннису среди горожан старшего поколения

Турнир пройдет по международным стандартам игры, а судить партии будут профессиональные рефери

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Городской этап по настольному теннису состоится в Нескучном саду Парка Горького среди участников проекта "Московское долголетие" 6 июля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В Нескучном саду парка Горького состоится городской этап по настольному теннису между командами участников "Московского долголетия". Турнир начнется 6 июля в 10:00. Мероприятие станет частью большого турнира "Игры долголетия", который проходит в столице все лето. Все желающие москвичи могут прийти и поддержать спортсменов "серебряного" возраста, а также сыграть в настольный теннис", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов, за пять лет работы проекта "Московское долголетие" спортивные активности всегда пользовались популярностью среди горожан старшего поколения. На данный момент открыто более 3,5 тыс. спортивных групп, а среди представленного разнообразия каждый горожанин сможет выбрать занятие по душе и физическим возможностям.

"Ежегодный турнир "Игры долголетия", который проходит в Москве уже в четвертый раз, задуман не для того, чтобы установить рекорды, а чтобы еще раз доказать, что спорт в зрелом возрасте - это путь к долголетию. Соревнования - это всегда азарт и позитив, которые необходимы для хорошего настроения и здоровья. Поэтому все, кто еще сомневается в этом, могут прийти в парк Горького 6 июля, а также сразу записаться в проект "Московское долголетие", - подчеркнул он.

В состязании примут участие победители окружных этапов турнира - одиннадцать команд по шесть игроков в каждой: трое мужчин и трое женщин. Возраст участников варьируется от 55 до 90 лет и старше. Многие спортсмены старшего поколения увлекались игрой в настольный теннис в юности и сейчас с удовольствием посещают занятия этим видом спорта в "Московском долголетии". Одним из самых старших участников турнира станет 90-летний Таллей Мукосей, который будет бороться за победу в составе команды Северного округа. Мужчина занимается теннисом с детства и принимал участие в профессиональных соревнованиях.

Турнир пройдет по международным стандартам игры, а судить партии будут профессиональные рефери. Главным судьей состязания уже в четвертый раз станет Юлия Спиридонова, мастер спорта по настольному теннису. Присоединиться к спортивному празднику могут все желающие горожане. Для гостей будет работать интерактивная зона, где можно будет сразиться с партнером в партию настольного тенниса, добавили в пресс-службе.