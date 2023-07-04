Электросудами на Москве-реке планируют управлять дистанционно

Первую очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в городе запустили 20 июня

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Управление речными электросудами планируют сделать дистанционным. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В планах - сделать управление судами полностью автоматическим, капитан будет контролировать движение дистанционно", - значится в публикации.

Первая очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице была запущена 20 июня, он связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина круглогодичного маршрута составила более 6,5 км. В запуске речного электротранспорта приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра столицы, всего в городе будет действовать 5 маршрутов речных электросудов.