4 июля, 09:05

Фадеев попросит СК и ГП взять на контроль дело о нападении на Милашину в Чечне

Глава СПЧ положительно оценил перевозку журналистки и адвоката Александра Немова в Беслан

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направит запрос в Генпрокуратуру и СК с просьбой проконтролировать проведение проверки по информации о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщает во вторник Telegram-канал СПЧ.

"Главное сейчас - это обеспечить безопасность и медицинскую помощь для Елены Милашиной и Александра Немова. То, что их перевозят в Беслан, - это хорошо. Далее будем разбираться. Я направляю запрос в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ, чтобы это дело было взято на контроль", - цитирует Фадеева Telegram-канал СПЧ.

Как сообщила ТАСС ранее во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, она направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чеченской Республики с просьбой провести проверку в связи с появлением информации о нападении. Омбудсмен сообщила, что находится на связи с Милашиной и уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Солтаевым, который ее сопровождает в Беслан по просьбе Москальковой. 

Теги:
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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