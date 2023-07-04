Россияне рассказали о своем понимании биометрии

По словам руководителя департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрея Даудриха, 55% граждан РФ знакомы с понятием "биометрия", 39% опрошенных не имеют представления о ней

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более половины россиян знакомы с понятием "биометрия", с предложением ее сдать сталкивались 42% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые представил руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"На сегодняшний день с понятием "биометрия", по собственным оценкам, знакомы более половины россиян - 55%. Не имеют представления о биометрии 39% россиян", - рассказал он.

Под этим термином россияне в основном понимают уникальные физические признаки человека - об этом заявили 58% в группе осведомленных. В частности, респонденты называют биометрические данные в целом (35%), отпечатки пальцев (17%), внешность человека или сканирование лица (9%) и сканирование глаза (7%). О том, что биометрия представляет собой систему распознавания человека, говорит каждый третий (31%).

Согласно результатам опроса, с предложением сдать биометрию в общей сложности сталкивались 42% россиян. При этом 29% соглашались на сбор и обработку таких данных, не соглашались - 13%. Никогда не получали предложений сдать биометрические данные 56% россиян.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.