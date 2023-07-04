В Москве планируют построить верфь до 2026 года

Первую очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в городе запустили 20 июня

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Верфь для сборки электросудов появится в Москве в течение двух-трех лет. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Через два-три года в Москве появится верфь, где будут собирать электросуда", - говорится в публикации.

Первая очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице была запущена 20 июня, она связала Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина круглогодичного маршрута составила более 6,5 км. В запуске речного электротранспорта приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Позже на совещании с главой государства о развитии речного судоходства мэр выразил уверенность, что новые суда, в том числе электрические, будут востребованы и в стране, и в Москве. По его словам, в Москве будет построена верфь, и соответствующий инвестпроект уже готов. Новый объект обеспечит судами нескольких видов не только Москву-реку, но и другие маршруты. Собянин отметил, что Москва будет оказывать содействие в предоставлении земельного участка и налоговых льгот для того, чтобы этот проект состоялся. Кроме того, потребуются федеральная поддержка и долгосрочные заказы.