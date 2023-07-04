Пробка на Крымском мосту со стороны полуострова устранена

В сторону Краснодарского края на пунктах досмотра ожидают порядка пяти-шести автомобилей

КЕРЧЬ, 4 июля. /ТАСС/. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова устранена. В сторону Краснодарского края на пунктах досмотра ожидают порядка пяти-шести автомобилей, передает корреспондент ТАСС.

Пробка со стороны Крыма на подъезде к Крымскому мосту в сторону Краснодарского края по состоянию на 12:00 мск полностью устранена. Следующие с территории Крыма в Краснодарский край автомобили распределяются на пункте досмотра, где сотрудники службы безопасности оперативно проводят досмотровые мероприятия. Прохождение досмотра с минимальным комплектом вещей занимает порядка шесть-семь минут.

Пробка со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту, как передает корреспондент ТАСС, по состоянию на полдень вторника сохраняется. Согласно показаниям приборов автомобиля, на котором корреспондент ТАСС проследовал через Крымский мост, она составляет около 7,3 км.

Как сообщил ТАСС капитан внутренней службы, начальник пожарно-спасательной части №144 поселка Тамань Роман Ковецкий, дорожно-транспортных происшествий в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани не зафиксировано. Он добавил, что за медицинской помощью также никто не обращался.

Многокилометровые пробки на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться в субботу из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится при въезде на мост после теракта 8 октября 2022 года.

По данным крымского Министерства транспорта, на утро вторника длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км, время ожидания - до 2 часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания 10 минут.