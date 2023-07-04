Гриб-паразит попал в Красную книгу Томской области

Причиной послужило сокращение старовозрастных лесов и популярность в народе в качестве слабительного средства

ТОМСК, 4 июля. /ТАСС/. Гриб-паразит лиственничная губка попал в Красную книгу Томской области. Причиной послужило сокращение старовозрастных лесов и популярность в народе в качестве слабительного средства, сообщили в пресс-службе областного департамента природных ресурсов.

"Новичок Красной книги региона - лиственничная губка или фомитопсис лекарственный, гриб-паразит хвойных пород деревьев. <…> Численность вида уменьшается из-за сокращения площади старовозрастных хвойных лесов, сбора плодовых тел населением в связи с популяризацией лекарственных свойств вида (применяются как слабительное)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот гриб высотой до 40 см имеет продолговато-цилиндрическую форму. Он растет на стволах деревьев. На вкус гриб очень горький с мучнистым запахом.

В Красную книгу гриб попал как редкий вид с низкой численностью и тенденцией к ее снижению.