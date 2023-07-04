Курортный сбор в Санкт-Петербурге начнут взимать с 1 апреля 2024 года

Средства, поступившие в бюджет от сбора, власти будут направлять на проектирование, строительство, реконструкцию, а также содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Курортный сбор в размере 100 рублей за сутки в гостиницах Санкт-Петербурга начнут взимать с 1 апреля 2024 года. Соответствующий городской закон подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В Смольном отметили, что сбор вводится с 1 октября 2023 года, но до апреля 2024 года он будет нулевым.

"С 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на всей территории Санкт-Петербурга проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма. Законом вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице) составит на одного человека: с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года - 0 рублей в сутки, с 1 апреля 2024 года - 100 рублей в сутки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Средства, поступившие в бюджет Санкт-Петербурга от уплаты курортного сбора, власти будут направлять на проектирование, строительство, реконструкцию, а также содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Как пояснил в своем телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, введение нулевой ставки с октября - "это необходимый переходный период для организации подготовительных мероприятий как для органов власти, так и для бизнеса".

Он отметил, что законом предусмотрен значительный объем льгот. Более 20 категорий граждан полностью освобождены от уплаты сбора. Сбор не будут взимать с тех, кто постоянно работает на территории города на основании трудового договора или служебного контракта, имеет место жительства на территории Петербурга, а также с участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, с многодетных семей и других льготных категорий. За первый день заезда курортный сбор также взиматься не будет.