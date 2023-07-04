Минкультуры Украины обратилось к полиции, чтобы опечатать корпуса Киево-Печерской лавры

Полицейские будут выяснять обстоятельства

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Руководство комиссии Министерства культуры Украины, чьи сотрудники еще до вынесения судебного решения пытаются опечатать корпуса Киево-Печерской лавры, обратилось в полицию с жалобой на прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые якобы препятствуют их работе.

"Мы подходим к корпусам, сейчас там неизвестные препятствуют", - заявил одни из членов комиссии сотрудникам полиции, прямую трансляции из лавры вел украинский "5 канал".

Представители Минкультуры ожидали, что полиция полностью их поддержит и начнет сразу действовать против прихожан. "Мы считаем это является правонарушением <...>. Мы хотели бы, чтобы полиция приняла какие-то превентивные меры, попыталась узнать, что это за лица, какая их цель, почему они здесь находятся", - заявил другой член комиссии. Однако полицейские уточнили, намерена ли комиссия подавать письменное заявление, а до тех пор будут выяснять обстоятельства.

Утром комиссия Минкультуры пришла на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы без решения суда опечатать пять корпусов монастыря. Однако прихожане УПЦ встали на защиту помещений. Они просят показать документы, на основании которых комиссия пытается попасть в корпуса. Однако представители Минкультуры ничего в ответ предоставить не могут.