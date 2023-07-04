В Подмосковье построили около 30 трансформаторных станций для надежности электроснабжения

Также в рамках программы повышения надежности электроснабжения заменили 337 опор и 39 км провода на линиях электропередачи

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Около 30 трансформаторных станций построили в этом году в Московской области для повышения надежности электроснабжения, сообщила во вторник пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения. В рамках реализации программы специалисты "Мособлэнерго" построили 29 трансформаторных подстанций с начала марта. В этом году по программе запланировано построить еще одну электроустановку 250 кВА в поселке Нахабино городского округа Красногорск", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в настоящее время в рамках программы повышения надежности электроснабжения также заменили 337 опор и 39 км провода на линиях электропередачи. Работы по программе будут продолжаться до конца октября 2023 года.

Как отметили в материале со ссылкой на министра энергетики региона Александра Самарина, в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей в 2023 году заменят 557 опор линий электропередачи, 81 км кабеля и неизолированных проводов, отремонтируют оборудование 35 подстанций, а также реконструируют 26 трансформаторных подстанций.

Поясняется, что программа реализуется в Московской области уже третий год подряд. За это время качество электроснабжения в регионе повысилось в среднем на 20%. В этом году программа повышения надежности охватила 26 городских округов региона.