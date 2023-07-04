Друг Николая Дроздова рассказал о состоянии здоровья телеведущего

По словам композитора Дмитрия Дунаева, он испытывает небольшие проблемы с дыханием и зрением после падения

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Телеведущий Николай Дроздов испытывает небольшие проблемы с дыханием и зрением после перелома ребер, однако в целом чувствует себя хорошо и постепенно восстанавливается, рассказал ТАСС друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев во вторник.

Ранее Дунаев сообщал ТАСС, что 86-летний Дроздов попал в больницу после неудачного падения и несколько дней провел в палате интенсивной терапии.

"С Николаем Николаевичем все прекрасно, он находится на даче. Определенные сложности с восстановлением здоровья есть - все-таки 86 лет. После переломов действительно тяжеловато дышать, есть проблемы и со зрением небольшие", - рассказал собеседник агентства.

По словам Дунаева, поводов для волнения о здоровье Дроздова нет. "Он восстанавливается. Все будет хорошо, жить будет долго", - добавил он.

Николай Дроздов - российский зоолог и телеведущий, член Российской академии естественных наук. С 1977 по 2019 год вел научно-популярную телепередачу "В мире животных". В настоящее время преподает в университете, является доктором биологических наук, заслуженным профессором МГУ им. М. В. Ломоносова.

Он автор более 40 книг о природе разных стран и континентов, а также сотен научных статей. Кроме того, он снялся в нескольких кинофильмах и сериалах. Его голос можно услышать в мультфильмах "В поисках Дори" и "Зверополис". Дроздов - лауреат премий "Золотая панда" и ЮНЕСКО за популяризацию науки.