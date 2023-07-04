Восстановительные работы в Шебекине и Таволжанке начались на 10% поврежденных объектов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал такие темпы недопустимо низикими

БЕЛГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Восстановительные работы в городе Шебекине и селе Новая Таволжанка Белгородской области начались лишь на 10% поврежденных в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектах. Это недопустимо низкие темпы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня, проводя ежедневное совещание, посвященное восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки, увидел крайне низкий темп работ. По факту работы начаты только на 10% от общего объема необходимых выполненных работ. Это, конечно, недопустимо", - написал он.

За некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке Гладков освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева. "Пришлось принимать кадровые решения. Надоело призывать и убеждать, а зачастую уговаривать людей выполнять работу, работу, за которую они получают заработную плату", - сказал губернатор.

Сразу после совещания губернатор выехал в Шебекино на закрепленные участки глав Белгорода и Белгородского района, чтобы посмотреть на месте, почему такой недостаточный темп. "В лучшую сторону отмечаю организацию работы у Валентина Валентиновича Демидова и по количеству людей, и по объему выполненных работ, и по владению ситуацией на объектах. В худшую сторону пока вынужден отметить главу Белгородского района Владимира Николаевича Перцева. Надеюсь, что он изменит свое отношение к происходящему уже сегодня", - добавил губернатор.

В Новой Таволжанке в результате обстрелов повреждено 566 жилых домов, из которых 9 многоквартирных и 557 частных. Восстановительные работы завершены на 12 ИЖС.