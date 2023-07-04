Развожаев предупредил жителей о громких звуках из-за уничтожения снарядов времен войны

Губернатор Севастополя также сообщил, что обстановка в городе спокойная

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС планируют провести во вторник плановые работы по уничтожению около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, во время которых жители Севастополя могут услышать громкие звуки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 14:00 и до 18:00 мск будут производить плановое уничтожение около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые подняли со дна бухты Гильзовая. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно", - написал он.

Во время войны Севастополь почти год держал оборону, подвергался немцами артобстрелам и авианалетам. Город был освобожден советскими войсками в мае 1944 года. До сих пор в Севастополе и окрестностях находят снаряды той поры.