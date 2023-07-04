На ВДНХ в Москве стартует цикл мастер-классов по исторической каллиграфии

Первое занятие пройдет 8 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый цикл мастер-классов по исторической каллиграфии начнется в музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ в Москве 8 июля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба выставки.

"С 8 июля в Музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ стартует новый цикл мастер-классов по исторической каллиграфии. Он пройдет до апреля 2024 года. Гости узнают, как сменяли друг друга древнерусские почерки, как писали при Ярославе Мудром, Иване Грозном и Петре Великом, как украшали книги и какие заметки оставляли на полях, какие материалы и инструменты использовали для письма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первое занятие пройдет 8 июля в 14:00. Гости смогут научиться писать самым первым древнерусским почерком - уставом, который появился около 1 тыс. лет назад. Также они узнают историю возникновения этого стиля письма и научатся работать непривычным для современного человека инструментом - широким пером.

Также в рамках цикла можно будет посетить мастер-класс по русской вязи, монограмме, курс по чистописанию, лекционно-практические занятия и многое другое. Обо всех мероприятиях можно узнать на сайте проекта "Знание. ВДНХ".