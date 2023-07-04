Володин поддержал идею о переводе студентов - участников СВО с платного обучения на бюджет

По словам спикера нижней палаты парламента, Госдума и правительство выстроили "конструктивное взаимодействие" по этому вопросу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение министерства науки и высшего образования о переводе студентов - участников специальной военной операции (СВО) с платной формы обучения на бюджетную.

Он отметил, что Госдума и правительство РФ выстроили "конструктивное взаимодействие", обращения депутатов по актуальным вопросам текущей повестки "правительство оперативно рассматривает", профильные комитеты в диалоге с министерствами и ведомствами вырабатывают "необходимые меры".

"Пример такой работы - принятие решения в отношении участников специальной военной операции и их детей по зачислению в высшие учебные заведения на льготных основаниях, а также о переводе студентов - участников СВО с платной формы обучения на бюджетные места. Депутаты Государственной думы поддерживают предложения министерства науки и высшего образования по реализации этих норм", - сказал Володин во вторник журналистам.

Он добавил, что соответствующее постановление в ближайшее время будет рассмотрено правительством. "Важно, что инициатива депутатов была услышана. Это позволит нормам заработать уже в этом году", - подчеркнул председатель Госдумы.

3 июля Минобрнауки РФ сообщило, что разработало проект постановления, который позволит студентам - участникам СВО перевестись с платного обучения на бюджет. Речь идет о перераспределении вакантных бюджетных мест в университетах, которые финансируются за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией. Ее состав, полномочия и порядок деятельности будут определены каждым университетом самостоятельно.