Адвокат УПЦ назвал незаконными попытки опечатать здания Киево-Печерской лавры

Никита Чекман заявил, что "выселение монахов, безосновательное опечатывание и ограничение доступа к помещениям содержит признаки совершения уголовного правонарушения - самоуправства"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Попытки комиссии Министерства культуры Украины опечатать несколько корпусов Киево-Печерской лавры без решения суда являются незаконными, но сам монастырь никогда не ограничивал работу представителей ведомства на своей территории. Об этом заявил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Сегодня, 04 июля 2023 года, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" пытался предпринять попытку опечатать некоторые корпуса на территории Нижней Лавры. Подчеркиваем, что монастырь как юридическое лицо никогда не препятствовал и не ограничивал доступ представителям заповедника, которые в соответствии с условиями договора осуществляют контроль за использованием имущества. Однако считаем, что опечатывание и ограничение доступа к корпусам являются незаконными", - написал он в Telegram-канале.

По словам Чекмана, "выселение монахов, безосновательное опечатывание и ограничение доступа к помещениям содержит признаки совершения уголовного правонарушения - самоуправства".

Утром члены комиссии Минкультуры Украины пришли на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы опечатать пять корпусов монастыря. Однако прихожане УПЦ встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на верующих, ожидая, что полиция полностью их поддержит и начнет сразу действовать. Но полиция предложила обратиться с письменным заявлением. Кроме того, на территорию лавры пришли провокаторы, которые вступали с прихожанами в словесные перепалки, однако сторонники УПЦ продолжали читать молитвы у корпусов обители. В итоге комиссия покинула территорию монастыря, так и не сумев опечатать корпуса лавры.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Заседания по искам каждой из сторон уже не раз откладывались судом, решения не выносились. Тем не менее украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. Как признал министр культуры Александр Ткаченко, власти действуют в Киево-Печерской лавре без решения суда или принятия закона. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить ряд корпусов лавры до 4 июля. Для опечатки корпусов создана комиссия, а в случае отказа монахов покинуть помещения власти грозятся заменить замки. В УПЦ назвали такие требования самоуправством.