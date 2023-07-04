Более 20% опрошенных россиян узнали о диспансеризации от лечащего врача

Свыше половины опрошенных - 54% - уже прошли диспансеризацию один или несколько раз

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Свыше 20% россиян узнали о программе диспансеризации от лечащего врача, следует из исследования АНО "Национальные приоритеты", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Наиболее часто респонденты узнавали о диспансеризации от лечащего врача - 23%. Рекламные материалы, сюжеты и статьи стали источниками информации о диспансеризации для 11-20% респондентов. Наибольшая положительная динамика относительно данных прошлой волны (исследование, проводившееся в марте 2023 года - прим. ТАСС): реклама по телевидению +7 п. п., новостные сюжеты и статьи в интернете +2 п. п.", - сказала руководитель по коммуникационному сопровождению национального проекта "Здравоохранение" АНО "Национальные приоритеты" Наталия Дарбинян, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

Чаще всего о диспансеризации от лечащего врача узнавали женщины и респонденты в возрасте 55 лет и старше, а из рекламы в интернете и наружной рекламы - опрошенные в возрасте 18-34 года.

"Доля респондентов, демонстрирующих уверенное знание о диспансеризации, возросла на 6 п. п. относительно данных первой волны исследования <…>. Так, 72% опрошенных демонстрируют уверенное знание о диспансеризации в России. Женщины значимо чаще осведомлены о диспансеризации, чем мужчины (76% vs 65%)", - говорится в материалах исследования.

Больше половины опрошенных - 54% - уже прошли диспансеризацию один или несколько раз, 25% собираются пройти диспансеризацию.

Минздрав России рассчитывает, что в 2023 году профосмотры или диспансеризацию пройдут 59,7% жителей страны, сообщал в апреле замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. По его словам, за первые два месяца 2023 года профилактическими мероприятиями охватили 10,6 млн человек.

Об исследовании

Исследование по уровню знания населения о диспансеризации по итогам рекламной кампании "Здоровье важно здесь и сейчас" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" проводилось с 1 по 30 июня 2023 года методом всероссийского интернет-опроса. В нем участвовали 1 472 респондента.