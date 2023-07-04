В Москве на месте промзоны "Кирпичные улицы" построят новый жилой квартал

В перспективе инвестор построит там начальную школу на 120 учеников

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Разрешение на строительство второй очереди жилого квартала "Семеновский парк 2" на месте бывшей промзоны "Кирпичные улицы" в районе Соколиная Гора выдано в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На части бывшей промзоны №21 "Кирпичные улицы" <...> будет построен новый жилой квартал с образовательной инфраструктурой. Мосгосстройнадзор выдал инвестору разрешение на строительство четырехсекционного дома с пространством <...> для организации комьюнити-центра. Также здесь появится детский сад. Строительные работы начнутся в ближайшее время", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что в перспективе инвестор построит начальную школу. "Редевелопмент бывших промзон предполагает их комплексное обновление и создание необходимой и доступной для местных жителей инфраструктуры. В дальнейшем застройщик возведет на "Кирпичных улицах" блок начальных классов на 120 учеников. В рамках строительства первой очереди квартала инвестор уже построил и передал городу детский сад на 205 мест", - добавил он.

Проект реализует компания "РГ-Девелопмент". "При создании жилых кварталов мы уделяем большое внимание архитектуре, проектным решениям, интеграции объектов в окружающую среду, транспортной доступности и благоустройству. Благодаря такому комплексному подходу в 2021 году первый ЖК "Семеновский парк" <...> был признан одним из лучших реализованных проектов в номинации "Многоквартирные дома категории "стандартное жилье". Мы обустроили пешеходную аллею и сквер, создали рабочие места для жителей. В рамках второй очереди проекта мы также уделим особенное внимание формированию комфортной городской среды", - заверила гендиректор компании Татьяна Тихонова.