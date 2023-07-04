В Москве на торги выставили участок земли под автосервис

С победителем торгов подпишут договор на 10 лет и передадут в пользование участок площадью 303 кв. м для строительства некапитального объекта

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Участок земли выставят на торги в Москве, победитель сможет открыть там автосервис. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"На городские торги выставлен участок под возведение пункта техобслуживания и ремонта автомобилей на юго-востоке столицы. <...> Победитель онлайн-аукциона сможет открыть автосервис в Некрасовке", - сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, с ним подпишут договор на 10 лет и передадут в пользование участок площадью 303 кв. м для строительства некапитального объекта. Автосервис может включать в себя пункт техобслуживания и ремонта транспортных средств, а также автомойку. Участвовать в торгах могут все желающие, заявки принимаются до 21 июля.

Территория, где разместится автосервис, находится рядом с жилыми кварталами на 1-й Вольской улице, напротив владения 32. Объект необходимо построить в соответствии с государственными стандартами, санитарными и противопожарными нормами и правилами. Общая площадь строения не должна превышать 70% от площади участка в пределах 250 кв. м. Для облицовки могут использоваться композитные и древесно-полимерные навесные панели, керамическая плитка, лицевой кирпич, архитектурный бетон и другие материалы.

"Инвестор в течение всего срока действия договора должен будет за свой счет ремонтировать и поддерживать исправное техническое состояние всех элементов некапитального строения. Размер платы за размещение объекта определится по итогам аукциона, который пройдет 25 июля. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись", - отмечается в материале.