4 июля, 12:36,
обновлено 4 июля, 12:41

Путин обсуждает с правительством пробки на подъезде к Крымскому мосту

© Kremlin.ru

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства обсуждает ситуацию, которая сложилась на подъезде к Крымскому мосту.

"Начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них - ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать [министра транспорта РФ] Савельева Виталия Геннадиевича", - сказал глава государства в начале совещания.

В связи с началом активного курортного сезона при отсутствии авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались многокилометровые пробки. По данным Минтранса Крыма, на утро вторника длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км, время ожидания - до 2 часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания 10 минут. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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